Гости «ICME-2023» на Аллее почетного захоронения и Аллее шехидов

7 октября почетные гости Международной конференции по медицинскому образованию (ICME) посетили Аллею почетного захоронения.

Ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли, президент Всемирной федерации медицинского образования Рикардо Леон-Боркес, ректор Международного университета Рифа Хасан Мухаммад Хан, президент Университета медицины и здравоохранения Рас-Аль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), профессор Исмаил Ибрахим Маталка, директор Медицинского колледжа Международного университета Рифа, профессор Ажар Рашид и другие почтили память основателя Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Затем они почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы на ее могилу.

Почетные гости конференции также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Были возложены цветы к их могилам.

Отметим, что Международная конференция по медицинскому образованию в этом году впервые проводится в Баку при организационной поддержке Азербайджанского медицинского университета и Пакистанского университета Рифа. 9 октября состоится торжественная церемония открытия 8-й Международной конференции по медицинскому образованию «ICME 2023». В конференции, посвященной теме «Трансформация медицинского образования: тенденции, проблемы и решения», принимают участие 400 экспертов из более чем 20 стран мира. На симпозиуме прозвучат доклады и выступления, охватывающие все аспекты медицинского образования и современные проблемы, будет проведен обмен опытом, состоятся дискуссии.