Катар и Саудовская Аравия обвиняют Израиль

Министерство иностранных дел Катара выпустило заявление, в котором говорится, что только Израиль несет ответственность за текущую эскалацию насилия с палестинцами. Об этом информирует Al Jazeera.

В заявлении говорится, что Катар призывает обе стороны проявлять крайнюю осторожность и призывает международное сообщество предотвратить использование Израилем этих событий в качестве предлога для начала "несоразмерной войны" против палестинских граждан в Газе.

Между тем Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало к "немедленному прекращению насилия между Израилем и палестинцами", сообщило государственное информационное агентство.

В заявлении министерства говорится: "Мы следим за беспрецедентными событиями между рядом палестинских фракций и войсками оккупации Израиля, которые привели к высокому уровню насилия на нескольких фронтах".