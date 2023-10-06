Иран поддержал возвращение Ханкенди в Азербайджан

Выступая на церемонии в Высшем университете национальной обороны по случаю начала нового учебного года, Багери сказал, что «то, что сделал Азербайджан, - это восстановление своего суверенитета над всей своей территорией».

«То, что Азербайджан сделал до сих пор, — это восстановил свою территориальную целостность. Благодаря событиям последних недель он смог восстановить полный суверенитет и территориальную целостность, - сказал Багери. - Конечно, на всех этих землях меньшинства должны жить мирно и с правами, равными правам других граждан».