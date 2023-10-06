Нетаньяху назвал три цели для победы Израиля
Как уже сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное заседание в связи с нападением боевиков движения «Хамас» на еврейское государство.
Глава правительства Израиля заявил, открывая экстренное заседание кабинета: «С утренних часов Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первоочередная задача - это прежде всего очистить территорию от сил врага, проникших внутрь страны, и восстановить безопасность и порядок в атакованных населенных пунктах. Вторая цель, параллельно с первой, - это заставить врага заплатить огромную цену, в том числе в секторе Газа. Третья цель - поставить заслон на других фронтах, чтобы никто не посмел допустить ошибку и открыть второй фронт. Мы на войне, и на войне нужно сохранять присутствие духа. Я призываю всех граждан страны сплотиться для достижения единой цели - победы в войне».