«Я не помню, чтобы Тель-Авив был таким на протяжении многих лет. Только что вышел на улицу — везде совершенно пусто. Рестораны и кафе закрыты. В воздухе витает тяжёлое ощущение шока и страха от неизвестности. Когда прилетели первые ракеты, я был в парке. Шум был ужасающим, и с тех пор в городе многие вещи изменились», — заявил Леви.

Он также выразил мнение, что любые предполагаемые соглашения между Израилем и палестинцами могут быть отложены на неопределенное время.

Касаясь вопроса о будущем переговоров по снятию блокады Газы, Леви отметил: «Примирение и так было далеко, а теперь еще дальше. Газа — это как одна большая клетка, самая большая тюрьма в мире. Все разговоры, о которых вы говорите, были о том, чтобы улучшить условия жизни внутри этой клетки. О полном снятии блокады речи не шло. Люди, прожившие в «клетке» семнадцать лет, конечно, хотят сопротивления».

Между тем в социальных сетях были опубликованы кадры с опустевших улиц Тель-Авива.