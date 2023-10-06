Грузия реагирует на события в Израиле

МИД Грузии осудил нападение боевиков группировки "Хамас" на Израиль. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии в социальной сети Х. 

"Мы решительно осуждаем отвратительное террористическое нападение на государство Израиль, унесшее жизни людей, и выражаем нашу солидарность с правительством и народом Израиля. Наши мысли с семьями и близкими жертв этого ужасного нападения. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".