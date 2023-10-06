Грузия реагирует на события в Израиле
МИД Грузии осудил нападение боевиков группировки "Хамас" на Израиль. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии в социальной сети Х.
"Мы решительно осуждаем отвратительное террористическое нападение на государство Израиль, унесшее жизни людей, и выражаем нашу солидарность с правительством и народом Израиля. Наши мысли с семьями и близкими жертв этого ужасного нападения. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
We strongly condemn the horrific terrorist attack on the State of Israel, causing loss of life and express solidarity with the Israeli government and people. Our thoughts are with the families and loved ones of the victims of this terrible attack. We wish a speedy recovery to all…— MFA of Georgia (@MFAgovge) October 7, 2023