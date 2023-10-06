Зеленский поддержал Израиль
Президент Украины в своем Telegram-канале коснулся ситуации в Израиле, заявив, что "террористы будут уничтожены".
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение относительно событий в Израиле. В его сообщении на Telegram он заявил: "Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Право Израиля на самооборону не подлежит сомнению".