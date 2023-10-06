Москва знает причину насилия между «Хамас» и Израилем

Россия призывает стороны конфликта остановить военные действия. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. Как передают российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Михаил Богданов, заявил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня. <...> Мы призываем незамедлительно начать мирный процесс на базе имеющихся международно признанных договоренностей», — рассказал дипломат.

Богданов также подчеркнул, что текущее обострение 7 октября является лишь одним из эпизодов 75-летнего конфликта между Израилем и Палестиной. Он указал на несоблюдение сторонами резолюций Совета Безопасности ООН и отсутствие переговоров как основные причины продолжения противостояния.