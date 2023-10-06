Израиль знает, кто сподвиг «Хамас» к нападению

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в подстрекательстве к атаке "Хамас" на Израиль, которая произошла во время празднования двух важных еврейских праздников: Шмини Ацерет и Симхат Тора, передает ТАСС.

Глава Израиля заявил: "Сегодня мы увидели подлинное лицо "Хамас". При поддержке и по указаниям их прокси-командиров из Ирана они совершили неспровоцированное, гнусное нападение на еврейское государство в священный еврейский праздник. Невинные мирные жители были убиты и ранены".

Герцог подчеркнул решимость Израиля обеспечить безопасность своих граждан и призвал международное сообщество осудить действия "Хамас" и их "спонсоров в Иране".