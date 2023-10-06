Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке представил хронологию вторжения "Хамас" на территорию Израиля, произошедшего утром в субботу, и выразил мнение, что ракетный обстрел еврейского государства и атаки на военные базы служили отвлекающим маневром.

В рамках программы «Ситуационный центр BILD» он заявил: «Сначала был осуществлен массированный ракетный обстрел городов Израиля, который скорее всего рассматривался как отвлекающий манёвр. Но основной целью террористов были мирные жители приграничных населённых пунктов, таких как Сдерот, Нетивот и Офаким».

Рёпке также отметил неожиданное использование палестинскими боевиками дронов и дельтапланов в качестве средства атаки, а также факт, что террористы успешно пересекли одну из самых охраняемых границ в мире.

"Бойцы ЦАХАЛ не ожидали, что у террористов ХАМАС есть подобная замена ВВС", — отметил аналитик.

Сейчас израильские войска пытаются восстановить контроль над 21 населённым пунктом на юге страны, рассказал Рёпке.