«Азербайджанские Авиалинии» отменяют рейсы в Израиль

В связи с событиями в Израиле авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября, сообщает пресс-служба ЗАО.

Дополнительная информация по рейсам по маршруту Баку - Тель-Авив - Баку будет предоставлена позднее. Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета.

Для получения информации об изменениях пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу [email protected].

На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Приоритет авиакомпании - это безопасность полетов и пассажиров, отметили в пресс-службе.