Кадыров предлагает выборы без выбора

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, намеченных на 17 марта 2024 года, из-за войны в Украине. В качестве иного варианта он предложил провести голосование с единственным кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным, сообщают российские СМИ.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — отметил Кадыров в ходе прошедшего в Грозном флешмоба ко дню рождения Владимира Путина.

По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации. «Кто Владимира Владимировича близко знает, знает, какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности, Чеченской Республики», — добавил Рамзан Кадыров.