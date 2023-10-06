Глава региона в Израиле погиб с оружием в руках

Глава региона на юге Израиля погиб с оружием в руках, сообщает BILD.

Председатель регионального совета Шаар-ха-Негев Офир Либштейн убит сегодня в боях с боевиками, вторгшимися из сектора Газа. Как сообщил его заместитель Йоси Керен, чиновник погиб с оружием в руках.

«Офир был убит, когда пошёл защищать город во время нападения», — сказал он. Шаар-ха-Негев находится у самой границы сектора Газа в районе города Сдерот.

По последним данным, число погибших в результате атаки на Израиль составляет не менее 100 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, пострадали по меньшей мере 908 человек.