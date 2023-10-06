«Хамас» взял в плен десятки израильтян: Израиль подтвердил обновлено 19:33
На территорию Израиля в общей сложности вторглись около 1000 боевиков, сообщает израильский веб-портал Walla.
*** 19:21
Опровергнуто, что среди похищенных в Газе находится генерал Нимрод Алони.
Ранее палестинские источники опубликовали фото немолодого мужчины в нижнем белье, которого ведут двое боевиков, утверждая, что на фотографии изображен генерал.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари подтвердил информацию о том, что боевики ХАМАСа увезли в сектор Газы заложников и военнопленных, он также сообщил, что четыре регулярные и резервистские дивизии отправляются на юг.
Хагари подчеркнул, что в настоящее время перед спецназом стоят две главные задачи по освобождению заложников в Офакиме и кибуце Беэри.
*** 19:21
Источник в израильских службах безопасности подтвердил The Jerusalem Post информацию о захвате военной базы на юге Израиля со стороны "Хамас".
Бои ведутся в 22 районах на юге Израиля, есть случаи захвата заложников боевиками "Хамас", подтвердили в ЦАХАЛе.
Палестинское исламистское движение "Хамас" опубликовало видеокадры с захватом нескольких израильских солдат во время нападения на военную базу рядом с границей с сектором Газа, пишет The Times of Israel.
Источник The Jerusalem Post в израильских службах безопасности подтвердил, что "Хамас" проник на базу на юге страны. По данным собеседника издания, связь с израильскими военными на базе потеряна.
На кадрах, которые опубликовали ранее связанные с боевиками СМИ, видна захваченная на базе военная техника, в том числе тяжелые БТР «Азархит» и бронеавтомобили «Хамви».
При этом Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во все населённые пункты, о захвате которых бойцами "Хамас" сообщалось утром, вошли израильские военные. Там идут бои.
*** 19:15
Армия обороны Израиля (IDF) предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
*** 19:10
Боевики палестинской радикальной группировки "Хамас" захватили в заложники израильтян. Это подтвердил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel.
По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян.
Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает The Times of Israel.
*** 18:58
Сторонники радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" захватили в плен израильских военных в ходе операции на территории близ сектора Газа. Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил представитель боевого крыла группировки - "Бригады аль-Кудс" - Абу Хамза.
"Мы ["Бригады аль-Кудс"] подтверждаем, что в наших руках находится много [израильских] солдат, которые являются нашими пленниками", - заявил Абу Хамза, слова которого привело палестинское агентство Ma'an. Ранее "Исламский джихад" объявил о присоединении к операции "Наводнение Аль-Акса", начатой палестинским движением "Хамас".
Некоторое время назад телеканал Al-Hadath сообщил, что боевое крыло палестинского движения "Хамас" - "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" - заявило о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев в ходе операции на территории Израиля. По данным телеканала, заложники были переправлены на территорию сектора Газа. Поступала информация, что представители Израиля начали переговоры с радикалами о судьбе заложников.
Как указывает телеканал Al Arabiya, речь может идти в общей сложности о более чем 50 израильтянах, которые в настоящее время находятся в заложниках у групп палестинских радикалов. Одновременно указывается, что еще десятки израильтян могут быть заблокированы в поселениях, которые до сих пор удерживают под контролем вооруженные палестинские группы на границе с сектором Газа.
Кроме того, военное крыло "Хамас" заявило, что нанесло в субботу удары по более чем 50 израильским военным позициям.