19:33

На территорию Израиля в общей сложности вторглись около 1000 боевиков, сообщает израильский веб-портал Walla.

*** 19:21



Опровергнуто, что среди похищенных в Газе находится генерал Нимрод Алони. Ранее палестинские источники опубликовали фото немолодого мужчины в нижнем белье, которого ведут двое боевиков, утверждая, что на фотографии изображен генерал. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари подтвердил информацию о том, что боевики ХАМАСа увезли в сектор Газы заложников и военнопленных, он также сообщил, что четыре регулярные и резервистские дивизии отправляются на юг. Хагари подчеркнул, что в настоящее время перед спецназом стоят две главные задачи по освобождению заложников в Офакиме и кибуце Беэри.

*** 19:21



Источник в израильских службах безопасности подтвердил The Jerusalem Post информацию о захвате военной базы на юге Израиля со стороны "Хамас". Бои ведутся в 22 районах на юге Израиля, есть случаи захвата заложников боевиками "Хамас", подтвердили в ЦАХАЛе. Палестинское исламистское движение "Хамас" опубликовало видеокадры с захватом нескольких израильских солдат во время нападения на военную базу рядом с границей с сектором Газа, пишет The Times of Israel. Источник The Jerusalem Post в израильских службах безопасности подтвердил, что "Хамас" проник на базу на юге страны. По данным собеседника издания, связь с израильскими военными на базе потеряна. На кадрах, которые опубликовали ранее связанные с боевиками СМИ, видна захваченная на базе военная техника, в том числе тяжелые БТР «Азархит» и бронеавтомобили «Хамви». При этом Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во все населённые пункты, о захвате которых бойцами "Хамас" сообщалось утром, вошли израильские военные. Там идут бои.

*** 19:15



Армия обороны Израиля (IDF) предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

*** 19:10



Боевики палестинской радикальной группировки "Хамас" захватили в заложники израильтян. Это подтвердил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel. По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян. Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает The Times of Israel.

*** 18:58



Сторонники радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" захватили в плен израильских военных в ходе операции на территории близ сектора Газа. Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил представитель боевого крыла группировки - "Бригады аль-Кудс" - Абу Хамза.