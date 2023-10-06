Россия пустила газ в Узбекистан
Президенты России, Казахстана и Узбекистана запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан. Об этом информируют российские СМИ.
В ходе запуска Владимир Путин подчеркнул взаимовыгодность проекта для всех участвующих государств.
Он сказал: «Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения (...) «Газпром» уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа».
Путин также подтвердил готовность России к дальнейшему сотрудничеству в этой области и выразил уверенность в развитии стратегического партнерства трех стран.