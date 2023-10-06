Нетаньяху Байдену: «Нам предстоит долгая война...»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели в субботу телефонный разговор в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа.
В ходе беседы израильский премьер заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба правительства еврейского государства.
«Президент США Джо Байден сегодня, 7 октября 2023 года, позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США на стороне Израиля и полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента США Байдена за безоговорочную поддержку и ясно дал понять, что мощная и продолжительная кампания [в секторе Газа], в которой Израиль победит, необходима», - говорится в заявлении.