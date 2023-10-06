Свою беспроигрышную серию продолжил главный сюрприз старта сезона «Сабаил». Команда Шахина Диниева на выезде смогла вырвать победу у «Габалы» - 1:0. Единственный гол на 5-й добавленной минуте забил Руфат Абдуллазаде.

Это шестой подряд матч «Сабаила» без поражений. При этом в этих шести играх бакинцы одержали пять (!) побед, обыграв в том числе и «Карабах».

С 17 очками «Сабаил» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице. Ниже 3-й позиции команда по итогам этого тура в любом случае не опустится.

В эти минуты проходит матч «Сабах» - «Араз-Нахчыван». После первого тайма счет 0:0.

Вчера «Зиря» со счетом 2:1 обыграла «Туран-Товуз» и с 19 очками продолжает лидировать.

Завтра состоятся матчи «Сумгаит» - «Кяпяз» (время начала – 16:30) и «Нефтчи» - «Карабах» (19:30).

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 19 очков (9 матчей)

2. «Сабаил» - 17 (9)

3. «Карабах» - 16 (8)

4. «Араз-Нахчыван» - 13 (8)

5. «Нефтчи» - 12 (8)

6. «Туран-Товуз» - 11 (9)

7. «Сумгаит» - 8 (7)

8. «Габала» - 7 (9)

9. «Сабах» - 6 (7)

10. «Кяпяз» - 5 (8).