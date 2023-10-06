Трамп назвал «виновного» в нападении «Хамас» на Израиль

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего президента Джо Байдена в том, что она содействовала финансированию атаки «Хамас» на Израиль. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.

«Атака «Хамас» является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена. При мне благодаря Авраамовым соглашениям удалось в значительной степени принести мир на Ближний Восток, но теперь Байден разрушает его гораздо быстрее, чем кто-либо считал возможным», - говорится в заявлении.

Ранее Трамп критиковал соглашение между США и Ираном об обмене заключенными, в рамках которого Тегеран получил около $6 млрд со своих замороженных счетов, куда зачисляются доходы от продажи нефти. В начале сентября Трамп высказывал предположение, что эти деньги будут использованы Ираном для финансирования связанных с ним группировок в различных частях света.