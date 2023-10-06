Байден обещает Израилю щедрую поддержку

Президент США Джо Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что Вашингтон готов предоставить еврейскому государству необходимую поддержку в свете атак палестинского движения "Хамас". Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"США предостерегают от того, чтобы любая другая сторона, враждебная по отношению к Израилю, искала в этой ситуации выгоду", — добавил он.