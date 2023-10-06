Интервью haqqin.az по горячим следам с подполковником Генштаба Израиля Марком Баботом

- Что сейчас происходит в приграничных с палестинской автономией районах Израиля?

- В данный момент Армия обороны Израиля ведет бои с террористами по всему периметру границы с сектором Газы, то есть, примерно, на отрезке в 80 километров. Палестинские боевики смогли просочится в Сдерот, Нетивот, Офаким, в несколько кибуцев и захватить там в заложники сотни мирных жителей.

- По некоторым сообщениям, боевики ХАМАС взяли город Ашкелон, расположенный в семи километрах от границы с палестинской автономией. Так ли это?

- Пока нет никаких подтверждений тому, что взят хотя бы один крупный израильский город. В том числе, и Ашкелон. В интернете есть видео о ворвавшихся в город боевиках, но, судя, по всему это не Ашкелон.

Однако, были атакованы достаточно много воинских частей, кибуцев, и сейчас там идут ожесточенные бои. С утра по Тель-Авиву, Иерусалиму и другим городам террористы выпустили до 2.500 ракет. Практически все они были сбиты системой ПВО «Железный купол», но единичные попадания были. В частности, от взрыва ракеты погибла женщина в Тель-Авиве, не успевшая спуститься в бомбоубежище. Количество погибших и раненных мирных жителей, ставших жертвами палестинских террористов, исчисляется сотнями. В данный момент устанавливается число заложников.

Столь массированной наземной атаки и обстрелов Израиль не видел с 1973 года. Это - настоящая война, и израильская армия проводит активные боевые действия по локализации наступающих группировок ХАМАС. Думаю, что уничтожение отрядов террористов займет от десяти до двенадцати часов. Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны, а не ограниченной антитеррористической операции. На армию возложены функции скорейшей победы над террористами. В Тель-Авиве и других городах не смолкают сирены, предупреждающие о воздушных атаках. В восьми населенных пунктах на юге страны идут бои. ВВС Израиля наносит авиаудары по опорным пунктам боевиков на территории автономии.

- Насколько верна информация палестинцев о том, что к ним попал в плен бригадный генерал ЦАХАЛа Нимрод Алони?

- Я об этом ничего не могу сказать.

- Каким образом разведка и силы безопасности Израиля пропустили столь масштабное нападение?

- Этим вопросом сейчас задаются многие израильтяне. Боевики выбрали удачное для себя время - суббота, предпраздничные дни в Израиле, внимание мира приковано к конфликтам в других регионах… Видимо, за десятилетия жизни в условиях тлеющего военного конфликта бдительность любых, даже самых продвинутых спецслужб, все-таки, притупляется. Во всяком случае, все происходящее будет проанализировано, а после того, как ЦАХАЛ полностью ликвидирует террористические отряды ХАМАСа, будут сделаны соответствующие выводы. В войне с террористами, как и в любой другой войне, могут возникать самые непредсказуемые ситуации.