Российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабах ского региона Азербайджана. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", — говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, незаконные вооруженные формирования Карабаха по состоянию на 8 октября сдали более 110 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 124 средств ПВО, а также около 66,1 млн боеприпасов.

Российское оборонное ведомство отчиталось о подсчете вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах незаконных вооруженных формирований Карабаха по состоянию на 8 октября.

"Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов", — говорится в бюллетене.

Ранее Минобороны России сообщало, что российский миротворческий контингент свернул временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Агдере, Аскеранском и Шушинском районах Карабахского региона Азербайджана.