ЦАХАЛ атаковал с воздуха два военных объекта ХАМАСа, располагавшихся в высотных зданиях, сообщает Al Jazeera.

Обе постройки, одна из которых известна в Газе как "Палестинская башня", были полностью разрушены.

В ответ спикер "Батальонов аль-Кассам" Абу-Убейда пригрозил: "Сейчас, когда оккупационные силы взорвали "Палестинскую башню", Тель-Авиву стоит приготовиться к ответному удару".