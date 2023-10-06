Удар по «Палестинской башне» попал в прямой эфир Al Jazeera видео
ЦАХАЛ атаковал с воздуха два военных объекта ХАМАСа, располагавшихся в высотных зданиях, сообщает Al Jazeera.
Обе постройки, одна из которых известна в Газе как "Палестинская башня", были полностью разрушены.
В ответ спикер "Батальонов аль-Кассам" Абу-Убейда пригрозил: "Сейчас, когда оккупационные силы взорвали "Палестинскую башню", Тель-Авиву стоит приготовиться к ответному удару".
October 7, 2023
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