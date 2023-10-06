Анкара об обострении насилия между Израилем и Палестиной

«Турция придает большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждает гибель мирных жителей». Как передает агентство Anadolu, МИД Турции выступил с письменным заявлением в связи с обострением насилия между Израилем и Палестиной.

В заявлении отмечается, что насилие и напряженность в Израиле и Палестине вызывают глубокую озабоченность.

«Турция придает большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждает гибель мирных жителей. Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут пользы никому, и призываем стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов», — говорится в заявлении.

«Как Турция, мы всегда готовы внести свой посильный вклад в обеспечение того, чтобы эти события были взяты под контроль без дальнейшей эскалации и распространения на более широкие районы. В связи с этим мы продолжаем интенсивные контакты с соответствующими сторонами», — говорится в заявлении.

В заключение говорится следующее: «Эти прискорбные события еще раз подтверждают важность концепции сосуществования двух государств. Мы призываем стороны отказаться от применения силы и безотлагательно приступить к поиску постоянного решения в соответствии с этим видением».