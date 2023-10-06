Хикмет Гаджиев о минном терроре Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Х заявил о продолжающемся "сознательном и неразборчивом терроре" со стороны Армении против Азербайджана с использованием мин.

"Сознательный и неразборчивый террор Армении против Азербайджана с использованием мин. Число невинных жертв, особенно среди мирного населения, продолжает расти. С 10 ноября 2020 года число жертв достигло 331!", — написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента.