Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:13

Нападение ХАМАС из сектора Газа на Израиль, предпринятое на пятидесятую годовщину начала войны Судного дня, вызывает целый ряд острых вопросов, далеко не на все из которых есть ответы. Операция такого масштаба, с задействованием тысяч ракет, рейдовых групп боевиков и даже парапланеристов, захватом целого ряда военных объектов и населенных пунктов оказалась, как мы это наглядно видим, неожиданной для Сил обороны Израиля. Почему это стало возможным, будет тщательно анализироваться, и тут, к сожалению, есть прямые аналогии с войной Судного дня, когда удар противника оказался для Израиля неожиданным, застал врасплох и едва не обернулся концом юной государственности.

В этот раз судьбе страны ничего не грозит, военный результат не вызывает сомнения, но степень неподготовленности к нападению, обернувшаяся большими потерями, просто поражает, и за это, конечно, виновные понесут ответственность. Как минимум, политическую. Тут стоит напомнить, что в 1973 году после окончания военных действий правительство легендарной Голды Меир ушло в отставку. Бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих прокомментировал изданию Politico: «Очевидно, что мы оказались совершенно не готовы к этому. Штаб дивизии, отвечающий за Газу, был захвачен, там царит беспорядок, и поэтому реакция затянулась». Израильская газета Haaretz пишет, ссылаясь на свои источники, что руководство спецслужб Израиля на прошлой неделе пришло к выводу о том, что ХАМАС будет избегать эскалации боевых действий, чтобы не ставить под удар жителей сектора Газы. Очевидно, и в разведывательных службах будут значительные изменения. Да и сам порядок обеспечения национальной и общественной безопасности ожидает существенное реформирование.

Но все это будет потом. Сейчас же главное – выбить террористов на юге, в районе сектора Газа, и нивелировать угрозу с севера, со стороны ливанской Хезболлы и иранских подразделений Сирии. Хезболла уже заявила, что вступит в войну, если израильские войска войдут в Газу, а они войдут, на этот счет Совет безопасности Израиля уже принял соответствующее решение. Очевиден расчет ХАМАС на то, что нападение будет поддержано другими антиизраильскими силами, как внутри Израиля, так и извне, лидер организации так и заявил: «Тайфун Аль-Акса» начался в Газе, и он продолжится на Западном берегу, а также за границей». Пока этого не случилось. А случится ли? Не случилось и большой поддержки со стороны других исламских государств. О безоговорочной поддержке заявили, ожидаемо, лишь «Талибан», Иран и Сирия. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия упрекнули Израиль за его неконструктивную политику в отношении палестинцев, но призвали обе стороны к мирному урегулированию. Египет уже традиционно предложил себя в качестве посредника. Разумеется, и Турция призвала к деэскалации.