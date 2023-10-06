Депутаты Милли Меджлиса поддержали народ Израиля
Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль сделала заявление в связи с широкомасштабными атаками на Израиль. Об этом сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
В заявлении говорится:
«Мы категорически осуждаем совершенные сегодня с территории сектора Газа атаки на Израиль, сопровождаемые намеренными ракетными ударами по гражданским объектам, населенным пунктам и отдельным лицам.
Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль выражает соболезнования семьям и близким погибших в этих безжалостных атаках и желает раненым скорейшего выздоровления. В это тяжкое время мы рядом с народом Израиля».