Байден предостерег врагов Израиля

Джо Байден повторил свое ранее данное обещание, что США поддерживают Израиль и "никогда не оставят его без поддержки".

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по конфликту в Израиле, его речь приводит Sky News.

"Мы обеспечим помощь, в которой нуждаются их граждане (Израиля - ред.), чтобы они смогли продолжать защищать себя", — добавил глава США.

Он отметил, что "тысячи ракет" обрушились на города Израиля, и "Хамас" убил "невинных" людей.

"В ответ на эти террористические атаки у Израиля есть право защищать себя и свой народ, точка," - заявил он.

"Террористические атаки никогда не оправданы, и поддержка моей администрации безопасности Израиля крепка и непоколебима." Он также выразил беспокойство по поводу того, что другие вооруженные группы могут воспользоваться сложившейся ситуацией, вероятно, имея в виду "Хезболлах" в Ливане.

"Позвольте сказать это так ясно, как я могу: это не момент для какой-либо стороны, враждебной к Израилю, чтобы использовать эти атаки для получения выгоды", — сказал Байден.

Байден также заявил, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и палестинской администрацией.