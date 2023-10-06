Американские официальные лица раскритиковали действия спецслужб Израиля и США, а также арабских стран, таких как Египет, Иордания, Катар и Саудовская Аравия, которые не смогли предвидеть атаку боевиков ХАМАС на Израиль сегодня утром, сообщает телеканал NBC.

"Это 9/11 для Израиля. С 1973 года в Израиле не было такого катастрофического разведывательного провала," - сказал Марк Полимеропулос, который работал в ЦРУ 26 лет, специализируясь на борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Южной Азии.

Разведывательные службы Израиля долгое время считались одними из самых способных в мире, имея широкий спектр средств разведки, прослушивания и других технических средств, охватывающих Западный берег и сектор Газа, пишет NBC.

"Невозможно понять, как они могли пропустить это", — сказал Полимеропулос.