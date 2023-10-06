ХАМАС заявил об «ожесточенных боях» в Израиле обновлено 11:35
Утром в воскресенье Армия обороны Израиля заявила, что продолжает операции в восьми населенных пунктах страны — в основном для того, чтобы убедиться, что эти населенные пункты «очищены от террористов».
В заявлении израильских военных не говорится об активных боевых действиях. Однако ХАМАС утверждает, что продолжает вести ожесточенные бои на территории Израиля, передает BBC.
Также издание сообщает, что в секторе Газа жители не выходят из домов, звуки взрывов раздаются беспрестанно, город окутан облаком черного дыма. В большинстве районов отсутствует электричество, поскольку Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа. Водоснабжение также прекращено со вчерашнего дня.
Один из наиболее значительных ударов, нанесенных Израилем сегодня утром, пришелся на здание, известное как «башня Ватан» — здесь в числе прочих размещались интернет-провайдеры сектора Газа.
В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что со вчерашнего дня убиты 400 боевиков ХАМАС, также израильская армия нанесла удары по 500 объектам ХАМАС в секторе Газа.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье, 8 октября, заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи» в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил ХАМАС.
«Первая фаза завершается в эти часы уничтожением подавляющего большинства сил противника, проникших на нашу территорию», - написал Нетаньяху на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей».
Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с радикальным движением банка. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по десяти целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС. Параллельно с этим ЦАХАЛ нанес удар по двум банкам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, с целью сбора средств на терроризм», - говорится в заявлении.
צה"ל תקף במהלך הלילה עשר תשתיות מבצעיות בשימוש ארגון הטרור חמאס אשר שימשו את הארגון להכוונת טרור ברצועת עזה נגד מדינת ישראל, ביניהם מטה מודיעיני של ארגון הטרור ומבנה צבאי אשר שימש את הכוח האווירי של ארגון הטרור >> pic.twitter.com/nmopx0x794— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
Также армейская пресс-служба сообщала, что Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по территории Ливана. «В настоящее время артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», - сообщается на странице израильской армии в соцсети X (ранее Twitter).
Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям», ВС продолжат «защищать безопасность жителей Государства Израиль».
СМИ, аффилированные с «Хизбаллой», сообщили, что эта организация взяла на себя ответственность за обстрел трех израильских военных позиций в районе горы Дов. Армия обороны Израиля, ответив артиллерийским огнем, помимо прочего, нанесла удар по палатке, установленной «Хизбаллой» на территории нашей страны.
Газета Haaretz сообщила, что граждане Израиля, которых палестинские боевики несколько часов держали в заложниках в южном городе Беэр-Шева, освобождены. Информация о числе удерживаемых израильтян не приводится.
В субботу телеканал Al-Arabiya сообщал, что представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников.
Число погибших в Израиле превысило 300 человек, пострадали 1864, пишет Jerusalem Post. По данным Минздрава Палестины, в результате боевых действий в секторе Газа погибли 256 человек, ранены 1788.
Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщает, что закрытая военная зона будет создана в районе, подконтрольном дивизии «Газа» израильской армии, в чью сферу ответственности входит сектор Газа и прилегающая к нему территория.
Дивизия «Газа», или 143-я территориальная дивизия, была создана после Шестидневной войны в 1967 году для обеспечения безопасности еврейских поселенцев в секторе Газа.