Утром в воскресенье Армия обороны Израиля заявила, что продолжает операции в восьми населенных пунктах страны — в основном для того, чтобы убедиться, что эти населенные пункты «очищены от террористов».

В заявлении израильских военных не говорится об активных боевых действиях. Однако ХАМАС утверждает, что продолжает вести ожесточенные бои на территории Израиля, передает BBC.

Также издание сообщает, что в секторе Газа жители не выходят из домов, звуки взрывов раздаются беспрестанно, город окутан облаком черного дыма. В большинстве районов отсутствует электричество, поскольку Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа. Водоснабжение также прекращено со вчерашнего дня.

Один из наиболее значительных ударов, нанесенных Израилем сегодня утром, пришелся на здание, известное как «башня Ватан» — здесь в числе прочих размещались интернет-провайдеры сектора Газа.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что со вчерашнего дня убиты 400 боевиков ХАМАС, также израильская армия нанесла удары по 500 объектам ХАМАС в секторе Газа.