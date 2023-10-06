По меньшей мере 2 тыс. жителей Афганистана стали жертвами разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По словам представителя министерства информации и культуры в правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения в провинции Герат оказались полностью разрушены около шести деревень.