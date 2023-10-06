Землетрясение в многострадальном Афганистане: тысячи погибших обновлено 10:04
По меньшей мере 2 тыс. жителей Афганистана стали жертвами разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в РФ).
По словам представителя министерства информации и культуры в правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения в провинции Герат оказались полностью разрушены около шести деревень.
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Более 1 тыс. жителей Афганистана стали жертвами произошедшего в субботу на западе страны разрушительного землетрясения. Об этом Agence France-Presse сообщил заместитель официального представителя правительства движения «Талибан» Билал Карими.
«К сожалению, число жертв очень большое. <...> Погибших более 1 тыс. человек», - указал он.
Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,2 находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.