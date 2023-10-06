Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники.

Официально неизвестно, сколько именно заложников захватили боевики ХАМАС. Однако источники WSJ отмечают, что помимо вторгшихся в Израиль боевиков, в захвате заложников участвовали гражданские лица.

Как пишет The Jerusalim Post, по неофициальным данным, около 750 израильтян пропали без вести.