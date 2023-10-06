МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой нестабильной погодой на территории страны.

Согласно сообщению, ведомство призывает граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

«В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями», - отметили в министерстве.

В целях защиты от возможных наводнений и разливов на некоторых реках в МЧС рекомендовали держаться подальше от мест, где существует опасность паводков и затоплений, а при столкновении с такой угрозой подняться на возвышенность.

В МЧС советуют гражданам при грозах не говорить по телефону, находясь на открытом воздухе, не подходить к линиям электропередач, водостокам и антеннам, остановить движение автомобиля.