За считанные часы до убийства ХАМАС главная тема
Теперь я знаю, что может быть страшнее «Исламского государства» - это боевики ХАМАС на улицах мирных израильских городов и поселений. В Израиле уже называют вчерашний день «11 сентября для еврейского государства». Нетаньяху прав: это не операция, не эскалация — это новая израильско-палестинская война.
Которую начал именно ХАМАС с террористической атаки еврейского государства в 50-ю годовщину начала «Войны судного дня» - нападения на Израиль Египта и Сирии, которых поддержали иорданские и иракские военные. Напомню, что по итогам той войны израильские танки оказались в 100 км от Каира и в 40 км от Дамаска. После чего сирийцы и египтяне пошли на переговоры.
Но для ХАМАС все закончится гораздо хуже, поскольку после вчерашнего на переговоры с ним израильтяне теперь не пойдут. Премьер Нетаньяху уже пообещал, что ХАМАС заплатит за вчерашнее нападение «беспрецедентную цену» и что «все места, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены». А жителям Газы прямо сказал: «Уезжайте сейчас! Потому что мы будем действовать везде с полной мощью». Попутно пообещав, что «мы убьем каждого, кто причинит урон» захваченным израильским заложникам.
Джо Байден и другие лидеры коллективного Запад уже выразили свою безоговорочную поддержку Израилю в его подавлении террора со стороны ХАМАС. Байден однозначно дал понять, что не советует третьим силам вмешаться в войну против Израиля, это было адресовано движению Хизбалла - прокси Ирана. Так и до международной антихамасовской коалиции по типу антиигиловской недалеко.
А главное в другом: сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН, созванное председательствующей сейчас в СБ Бразилией в связи с террористическим нападением ХАМАС на Израиль. То есть оценка произошедшему уже дана. А значит, каким бы ни было это решение, применят право вето в отношении него Россия и Китай или нет – израильтяне особо оглядываться на все это не будут, удар по ХАМАС будет жесточайшим. И позиция ООН для израильтян уже не имеет никакого значения.
Поспешив выполнить заказ Ирана, ХАМАС совершил самую большую ошибку в истории своего существования. И те, кто сегодня ликует по поводу «эпического удара», «неспособности Израиля своевременно отреагировать на удар», «развенчания мифа о могуществе МОССАД», а также по поводу захваченных хамасовцами трофеев и израильских пленных, упускают из вида одну очевидную вещь. Сегодня ХАМАС оказался в положении человека, которому удалось внезапным ударом ошеломить Майка Тайсона.
Если тот, кто это сделал, умеет быстро бегать, да еще и дверь открыта, то у него все ок. А вот когда вы с ним в одной комнате и бежать некуда, то такому человеку остается только соболезновать. Ответный удар будет сокрушительным и не последним. До полного добивания. На уничтожение. «Мы сделаем все, чтобы ХАМАС перестал существовать», - заявил вчера поздно вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
И то сказать: если ЦАХАЛ в результате самой жесткой операции, включая наземную, тотально уничтожит в Газе все структуры ХАМАС вместе с их лидерами, большинство в мире вздохнет с облегчением. Включая большинство арабских стран, в первую очередь монархий Персидского залива.
Ведь атака произошла в тот момент, когда идут сложные переговоры о нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, на которых по настоянию саудитов обсуждается и палестинский вопрос. «Вы намерены сейчас обсуждать права террористов?» - спросят, обязательно спросят израильские дипломаты саудовских коллег, чем, по сути, обесценят их изначальные переговорные позиции. А эти переговоры для Эр-Рияда были принципиально важны, так что в «горячей благодарности» саудитов ХАМАСу за их срыв сомневаться не приходится.
Своей атакой, да еще и выслуживаясь перед Тегераном, о чем сегодня еще будет разговор, ХАМАС сам, своими руками навлек на себя «Судный день». Ко всеобщему облегчению международного сообщества, получившего более чем весомый повод отвернуться от тех, кого раньше воспринимали борцами за права палестинцев, а теперь только и исключительно как террористов. Боль в глазах израильских женщин и детей, угнанных боевиками в плен – вот оно, вернувшееся Средневековье – не дадут этого забыть.