Икрам Нур, автор haqqin.az 10:41

Теперь я знаю, что может быть страшнее «Исламского государства» - это боевики ХАМАС на улицах мирных израильских городов и поселений. В Израиле уже называют вчерашний день «11 сентября для еврейского государства». Нетаньяху прав: это не операция, не эскалация — это новая израильско-палестинская война. Которую начал именно ХАМАС с террористической атаки еврейского государства в 50-ю годовщину начала «Войны судного дня» - нападения на Израиль Египта и Сирии, которых поддержали иорданские и иракские военные. Напомню, что по итогам той войны израильские танки оказались в 100 км от Каира и в 40 км от Дамаска. После чего сирийцы и египтяне пошли на переговоры.

Но для ХАМАС все закончится гораздо хуже, поскольку после вчерашнего на переговоры с ним израильтяне теперь не пойдут. Премьер Нетаньяху уже пообещал, что ХАМАС заплатит за вчерашнее нападение «беспрецедентную цену» и что «все места, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены». А жителям Газы прямо сказал: «Уезжайте сейчас! Потому что мы будем действовать везде с полной мощью». Попутно пообещав, что «мы убьем каждого, кто причинит урон» захваченным израильским заложникам. Джо Байден и другие лидеры коллективного Запад уже выразили свою безоговорочную поддержку Израилю в его подавлении террора со стороны ХАМАС. Байден однозначно дал понять, что не советует третьим силам вмешаться в войну против Израиля, это было адресовано движению Хизбалла - прокси Ирана. Так и до международной антихамасовской коалиции по типу антиигиловской недалеко. А главное в другом: сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН, созванное председательствующей сейчас в СБ Бразилией в связи с террористическим нападением ХАМАС на Израиль. То есть оценка произошедшему уже дана. А значит, каким бы ни было это решение, применят право вето в отношении него Россия и Китай или нет – израильтяне особо оглядываться на все это не будут, удар по ХАМАС будет жесточайшим. И позиция ООН для израильтян уже не имеет никакого значения.

Поспешив выполнить заказ Ирана, ХАМАС совершил самую большую ошибку в истории своего существования. И те, кто сегодня ликует по поводу «эпического удара», «неспособности Израиля своевременно отреагировать на удар», «развенчания мифа о могуществе МОССАД», а также по поводу захваченных хамасовцами трофеев и израильских пленных, упускают из вида одну очевидную вещь. Сегодня ХАМАС оказался в положении человека, которому удалось внезапным ударом ошеломить Майка Тайсона. Если тот, кто это сделал, умеет быстро бегать, да еще и дверь открыта, то у него все ок. А вот когда вы с ним в одной комнате и бежать некуда, то такому человеку остается только соболезновать. Ответный удар будет сокрушительным и не последним. До полного добивания. На уничтожение. «Мы сделаем все, чтобы ХАМАС перестал существовать», - заявил вчера поздно вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. И то сказать: если ЦАХАЛ в результате самой жесткой операции, включая наземную, тотально уничтожит в Газе все структуры ХАМАС вместе с их лидерами, большинство в мире вздохнет с облегчением. Включая большинство арабских стран, в первую очередь монархий Персидского залива.