Среди них: полковник Йонатан Штайнберг, 42 года, командир бригады «Нахаль»; подполковник Сахар Махлуф, 36 лет, командир 481-го батальона связи; майор Чен Бучрис, 26 лет, заместитель командира подразделения «Маглан».

С начала военных действий между Израилем и ХАМАС погибли 26 военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает пресс-служба армии.

Армия обороны Израиля отмечает, что полковник Йонатан Штайнберг - первый полковник израильской армии и командир бригады, убитый в бою со времен Войны Судного дня, то есть с 1973 года.

Также в боях с ХАМАС погибли два капитана, шесть лейтенантов, один младший лейтенант, четыре штаб-сержанта, четыре сержанта, четыре капрала и два рядовых. Среди погибших три женщины.