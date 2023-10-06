ХАМАС заявил о помощи Ирана в нападении на Израиль
Пресс-секретарь ХАМАС Рази Хамед в интервью BBC заявил, что «Иран помог нам во внезапном нападении на Израиль».
Ранее Белый дом назвал преждевременным заявление о причастности Ирана к атаке на Израиль. «Пока еще слишком, слишком рано утверждать, было ли правительство Ирана напрямую вовлечено или поддерживало планирование (этих атак). Мы не станем забегать вперед, однако изучим этот вопрос очень внимательно», — заявили в Белом доме на брифинге.
Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада».