Китай обратился к Израилю и Палестине

Китай обеспокоен обострением отношений Израиля и Палестины и призывает стороны конфликта сохранять сдержанность, говорится в сообщении МИД КНР.

В ведомстве призвали прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В заявлении отмечается, что международное сообщество должно реагировать на «палестинский вопрос» и способствовать возобновлению мирных переговоров.

«Фундаментальным способом подавления палестино-израильского конфликта являются реализация «решения о двух государствах» и создание независимого палестинского государства», — говорится в заявлении.