Ильхам Алиев в Грузии фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 8 октября прибыл с рабочим визитом в Грузию.
В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.