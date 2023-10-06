Трамп предупреждал Путина: «Если ты зайдешь в Украину, мы долбанем так…» видео
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как отговаривал президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.
«Я сказал: «Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется». Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: «Да не гони, ты этого не сделаешь!» А я ему: «Сделаю», — пересказал Трамп ситуацию.
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