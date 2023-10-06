Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:44

Израильская трагедия – первый за долгие годы случай, когда силы ЦАХАЛ потеряли контроль над гражданской инфраструктурой, дав боевикам из сектора Газа проникнуть вглубь страны. Такие действия – явно не по уровню ХАМАС. Здесь явно иранский след. Множество разошедшихся по Сети видео с применением гражданских БПЛА, дельтапланов, мотоциклетных рейдов палестинцев и прочего, прочего – это не общая картина происходящего, а лишь то, что иранские кукловоды ХАМАСа пытаются нам показать, сами оставаясь в тени.

Мы смотрим на ополчение хамасовцев, эту орду дикарей, вымещающих десятилетиями копившуюся ненависть к израильтянам на мирном населении, но не видим групп иранских коммандос, которые действуют под прикрытием. Мы смотрим на атаки дронов, собранных на коленке в гаражах Газы, но не видим запуск тысяч ракет, которые ХАМАС научился клепать по иранским технологиям, рассеявших внимание командования ЦАХАЛ. Мы видим дельтапланы, но не замечаем иранской аэро- и радиотехнической разведки, которая помогает направить палестинские отряды на наиболее уязвимые направления обороны израильской армии. Большое заблуждение – думать, что современные технологии способны кардинально менять возможности иррегулярных сил. Это становится реальным только в случае кардинального изменения их организационных подходов и стратегии – то, что мы наблюдали в Израиле вчера.

Иранские планировщики силами боевиков ХАМАС, которых они попросту поимели в качестве штурмовой пехоты, организовали великолепный рейд по территории одной из самых милитаризованных стран мира, располагающей мощным аппаратом разведки, грамотно используя внезапность, скорость и панику в качестве прикрытия своих действий. При этом на несколько часов парализовав всю мощь Израиля. А угоном в плен значительного числа заложников – еще и серьезно затруднив ответные удары ВВС Израиля. Смысл этого рейда чрезвычайно прост – и он заключается отнюдь не в «терроризме», а в получении огромного массива разведданных об израильских протоколах реагирования, скорости проведения мобилизации, реальной готовности армии и разведывательных структур. К тому же, в захваченных, пусть и на время Ашкелоне и Сдероте, проживает много людей и хранится немало документов, интересных иранской разведке. Да и не только, пожалуй, иранской. Разумеется, у ХАМАС нет ни малейших шансов на победу в том противостоянии, которое это движение развязало. Но – кто считает в такой игре пешки, кого беспокоит их судьба? Тегеран, а точнее – Корпус стражей исламской революции решил отомстить Израилю за многолетнее свое унижение, и провалы в разведке, и создание на иранской территории успешно действующей израильской агентурной сети, и за ряд точечных ликвидаций – а потому напрягся, и на пределе возможностей организовал вчерашнюю атаку.

Вначале толпа в тапках просто внавал пробила границу, потом в дыры вошли мобильные группы, быстро рассеявшиеся по территории и растащившие силы армии Израиля. Все до единого были фактически смертниками и расходным материалом, но в этот раз в отличие от всех предыдущих из них выжали достаточно значимый результат. Израилю крупно повезло, что не было третьей волны - полноценных ротных или даже батальонных групп. У ХАМАС их просто нет, иначе у армии обороны нарисовалась бы весьма серьезная проблема. Расстояния в Израиле не российские, а потому палестинцы вполне могли бы проскочить половину страны, пока израильские генералы и полковники соображали бы что и как. В палестино-израильском конфликте КСИР сумел перехватить контроль над суннитским ХАМАСом, взяв его на содержание, и в итоге несколько парадоксально ХАМАС союзничает с Хизбаллой против Израиля, хотя с огромным удовольствием был бы готов вцепиться ей в глотку. Взаимные чувства испытывает и Хизбалла.