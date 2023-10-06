Сотни погибших и раненых израильтян и палестинцев

Стало известно о гибели не менее 300 израильтян в результате вторжения палестинских боевиков, еще не менее 1800 получили ранения, десятки человек похищены, сообщает посольство Израиля в Турции со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Ранее посольство Израиля в США сообщило, что в заложниках у боевиков находится не менее ста израильтян, среди них как военные, так и мирные жители.

«Около 2000 человек находятся на лечении в больницах, 19 из них в критическом состоянии», - говорится в сообщении.

По данным палестинского Минздрава, с субботы в секторе Газа в результате ответных авиаударов Израиля погибли 313 палестинцев и около 2 тысяч получили ранения. По данным израильских военных, сотни палестинских боевиков, атаковавших Израиль накануне, были убиты, десятки взяты в плен.