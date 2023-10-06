ХАМАС опубликовал новые кадры вторжения в Израиль видео
Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС, группировка «Бригады Изаддина аль-Касама», опубликовало и распространило в палестинском сегменте соцсетей ролик, на котором зафиксированы некоторые события 7 октября, передают израильские «Детали».
В частности, палестинские операторы засняли моменты подрыва пограничного заграждения в нескольких местах и проникновения боевиков на пикапах в Израиль. Также в ролике есть моменты уничтожения израильских танковых экипажей, захват в плен военнослужащих ЦАХАЛ.
كتائب القسام تعرض مشاهد من اقتحام موقع "بئيري" العسكري شرق الوسطى، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uZXPNOzZvG— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023