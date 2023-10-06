ХАМАС опубликовал новые кадры вторжения в Израиль видео

Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС, группировка «Бригады Изаддина аль-Касама», опубликовало и распространило в палестинском сегменте соцсетей ролик, на котором зафиксированы некоторые события 7 октября, передают израильские «Детали».

В частности, палестинские операторы засняли моменты подрыва пограничного заграждения в нескольких местах и проникновения боевиков на пикапах в Израиль. Также в ролике есть моменты уничтожения израильских танковых экипажей, захват в плен военнослужащих ЦАХАЛ.