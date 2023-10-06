Нетаньяху собрал военных: проводит оперативное совещание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в военном городке Кирия в Тель-Авиве оперативное совещание с министром обороны Йоавом Галантом, начальником генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви и другими руководителями системы безопасности.
Согласно сообщению израильских СМИ, обсуждаются ситуация у границ сектора Газа и дальнейшие действия ЦАХАЛа.
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