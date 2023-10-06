Первый спортивный фестиваль в школе имени Улугбека в Физули

На днях при организации Министерства науки и образования сотрудники отдела внешкольной работы министерства, тренеры-педагоги, преподаватели физкультуры и известные спортсмены посетили среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули.

На встрече с педагогическим коллективом и учащимися школы было отмечено, что освобождение наших территорий от захватчиков, а также возвращение населения на родные земли и восстановление образования здесь являются историческим событием. Также была отмечена важность спорта, физического воспитания в физическом и духовном развитии подрастающего поколения.

Выступая на мероприятии, педагоги и спортсмены, добившиеся высоких результатов в области спорта, рассказали школьникам об их историях успеха и ответили на их вопросы.