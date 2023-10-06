По сведениям сайта Walla, в результате нападения погибли двое израильтян. Также есть несколько пострадавших в тяжелом состоянии. Один раненый доставлен в больницу.

МИД Израиля известно о случившемся. Арабские СМИ сообщают о том, что стрельбу открыл египетский полицейский, он арестован. Кроме того, в ходе перестрелки погиб другой египетский полицейский.

Источник в египетской системе безопасности заявил арабским СМИ в связи с терактом в Александрии: «Египетский полицейский открыл огонь из своего личного оружия и убил израильских туристов. В результате инцидента один египтянин был убит, еще один гражданин Египта был ранен».

Речь идет об одной из нескольких групп израильских туристов, находящихся в настоящее время в Египте. МИД Израиля рекомендует не посещать эту страну.