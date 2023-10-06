Уничтожен беспилотник-разведчик вооруженных сил Армении

Министерство обороны Азербайджана заявляет об уничтожении квадрокоптера вооруженных сил Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 8 октября в 12:50 квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гылынджлы Кельбаджарского района.

Квадрокоптер был уничтожен подразделениями азербайджанской армии специальными техническими средствами.