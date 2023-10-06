Около 750 жителей Израиля пропали без вести с момента нападения боевиков ХАМАС, атаковавших израильскую территорию утром 7 октября. Об этом пишет The Jerusalem Post, отмечая, что это неофициальные данные.

Накануне сообщалось, что боевики ХАМАС похитили с территории Израиля десятки людей, как военных, так и гражданских. В социальных сетях распространялись видеозаписи с заложниками, которых террористы увезли в сектор Газа. Многие из этих людей были в крови и со следами побоев. Среди заложников есть женщины и дети. ХАМАС пока не сообщал число похищенных израильтян.