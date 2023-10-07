Израильских дипломатов за рубежом предупреждают...
В посольствах Израиля по всему миру усилен режим безопасности.
В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта в диппредставительствах введен наивысший уровень готовности к чрезвычайным ситуациям. Всем израильским дипломатам было дано указание не выходить из дома без разрешения органов безопасности. Дипломаты, работающие за границей, заявили, что «это бредовое и неисполнимое указание», а некоторые из них пожаловались в штаб-квартиру МИД, сообщают израильские СМИ.