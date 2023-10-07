Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:33

Внезапная атака ХАМАС на Израиль, осуществленная одновременно по земле, по морю и по воздуху, вызвала в США целый рой тяжелейших вопросов. Они касаются провала как израильского «Моссада», так и американских спецслужб. В самом деле, практически невозможно поверить в том, что в рядах ХАМАС не было инфильтрованных агентов «Моссада» и ЦРУ, наиболее эффективных и мощных разведслужб мира, которые не заметили бы подготовки к столь масштабному нападению.

«Это стало 9/11 для Израиля (террористическое нападение «Аль-Каиды» на США в сентябре 2001 года), - говорит Марк Полимерополус, который в течение 25 лет работал на ЦРУ и является экспертом по контртерроризму на Ближнем Востоке. - Начиная с 1973 года не случалось такого катастрофического провала разведки Израиля. Совершенно невозможно понять, как она допустила это». Своим мнением делится и Дэвид Фридман, который был послом США в Израиле при администрации Дональда Трампа. «Я изучал Израиль в течение 40 лет и никогда не видел ничего подобного, - говорит он. — До этого, если кто-то из сектора Газа лишь приближался в границе, израильтяне его перехватывали, и он был нейтрализован. Да, это стало сейчас гигантским провалом их разведки». Однако сотрудники администрации Байдена не признают своей вины. «Мы не следили за этим», - говорит один из них телекомпании NBC, добавив к этому, что если бы израильтяне и узнали бы о неминуемой атаке, они бы не поделились этим с Вашингтоном.

Но в то время как Белый дом защищает свои разведслужбы, ему приходится отбиваться и от политических обвинений своих противников, которые, как говорят в Америке, начали его «поджаривать». И, конечно, главным среди них является Трамп. Он говорит, что нападение ХАМАС стало возможным из-за того, что в рамках сделки с Ираном администрация в обмен на освобождение пяти пленных американцев вернула Тегерану 6 миллиардов его замороженных долларов. И таким образом вдохновила ХАМАС - союзника Тегерана. Эту позицию разделяют и другие кандидаты в президенты от республиканцев. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и вполне умеренный политик Крис Кристи также говорит, что при сделке с Ираном Байден проявил «слабость и нерешительность». Но не только эту сделку вменяют в вину Байдену за нынешний кризис в Израиле. Джо Байден и Биньямин Нетаньяху были большими друзьями в течение десятилетий, но в последние пару лет отношения испортились. Белый дом начал обвинять израильского премьера в том, что тот ушел слишком далеко вправо. По мнению Вашингтона, попытки Нетаньяху реформировать судебную систему подрывают основы демократии в Израиле. Эта реформа поставила Израиль на край бездны тем, что, по сути, лишила полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции механизма сдержек исполнительной и законодательной власти.

Несогласие с такой политикой Байдена привела к неоднократному переносу его встречи с Нетаньяху. Наконец они пообщались в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но похоже, что американский президент не смог убедить израильского премьера отказаться от своих деструктивных планов, которые уже вызвали политический кризис на его родине. Белый дом намерен не торопиться с принятием каких-либо радикальных решений и полагает, что более продуктивной является спокойная работа с союзниками с тем, чтобы положить конец насилию. Как сообщает CNN, на этой неделе Байден надеялся полностью завершить оформление договора между Израилем и Саудовской Аравией по установлению дипломатических отношений. Предполагалось, что по условиям этой сделки Нетаньяху должен согласиться с некоторыми компромиссами по отношению к палестинцам и, в частности, заморозить строительство ряда поселений Израиля на Западном берегу Иордана. Однако совершенно очевидно, что в свете беспрецедентного насилия со стороны ХАМАС Израиль ни на какие компромиссы не пойдет. Достижению урегулирования препятствует и раздробленность политического руководства палестинцев. Администрация Байдена не знает, с кем она могла бы говорить. До этого президент США общался по телефону с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Однако тот не имеет никакого влияния в секторе Газа и ничем помочь не может.