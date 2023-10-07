В Израиле погиб командир «Призрака»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви во время боев с ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

«Глава элитного многомерного подразделения, также известного как подразделение «Призрак» полковник Рой Леви был убит вчера, когда его силы сражались с террористами ХАМАС в южной общине Рейм», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение под командованием Леви первым выступило в бой в общине Рейм, чтобы «спасти граждан, которые были осаждены в своих домах».