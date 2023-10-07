Отставку Маккарти назвали «великим днем» для Путина

По его словам, это событие сыграло на руку России. «Великий день для Владимира Путина, когда он наблюдает, как Конгресс США распадается на части и оказывается непригодным для того, чтобы иметь спикера на месте», — отметил Ставридис, добавив, что за всю свою жизнь не видел такого уровня разлада между Вашингтоном и остальным миром.

Ставридис подчеркнул, что внутри США наблюдается серьезный раскол. «У нас есть экстремистские партии с обеих сторон, которые не хотят сотрудничать, не хотят приходить к какому-либо соглашению», — заключил экс-командующий НАТО.